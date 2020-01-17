Рада одобрила возвращение Украины в ПАСЕ, а законопроект о децентрализации отозван: новости за 16 января

Украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации, в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. Подробнее о том, что произошло в четверг, 16 января, - в материале РБК-Украина.

Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ

Парламент принял за основу и в целом проект постановления №2718 "О заявлении Верховной рады Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году", передает корреспондент РБК-Украина. За постановление проголосовали 347 депутатов Рады.

Почему украинская делегация решила возобновить работу в ПАСЕ – в материале РБК-Украина.

В Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы

В Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, по предварительной информации передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе

Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возращении переселенцев и их участии в голосовании. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, как показывает практика и результаты доклада Центра по международным миротворческим операциям и Международного центра по проведению миротворческих тренингов им. Кофи Аннана, выборы не могут проходить при отсутствии необходимого безопасного окружения и дееспособных институтов. При этом речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов.

Гончарук отреагировал на скандал с прослушкой (видео)

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на опубликованные аудиозаписи якобы его разговора с коллегами по правительству и руководством Нацбанка. Реакция опубликована на его Telegram-канале.

Гончарук считает, что с начала работы против новой власти "работают много людей".

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось", - заявил он (видео).

Два нардепа написали заявления об угрозах

Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.

.В Офисе генпрокурора сообщают, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года. Отметим, что прокуратура не называет имена нардепов, которые подали заявления.

Зеленский отозвал законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации. Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам его встречи с фракцией "Слуга народа".

Сообщается, что Зеленский провел встречу с руководством фракции "Слуга народа", на которой обсуждалась реформа децентрализации. По итогам обсуждения президент и нардепы выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по реформе децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

Экс-главу Одесской налоговой взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшей исполняющей обязанности начальника Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой, которую задержали на даче взятки в 25 тысяч долларов прокурору.

Сообщается, что суд отправил под стражу Чеботареву до 2 марта 2020 года. Также была определена альтернатива внесения залога в размере 904 тысяч гривен.

В Харькове застрелили директора похоронного бюро, полиция ввела спецоперацию

В Харькове директора похоронного бюро застрелили возле подъезда . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По информации правоохранителей, смерть мужчины наступила в результате получения нескольких огнестрельных ранений. Для задержания лица, причастного к стрельбе, распоряжением начальника ГУНП в Харьковской области введено в действие специальную полицейскую операцию "Сирена".

Призыв в армию: повестки получат украинцы от 20 лет и старше

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг, что в Украине изменился призывной возраст. В ходе весеннего призыва даже после указа президента Украины Владимира Зеленского на военную службу будут привлекаться украинцы в возрасте 20 лет и старше. Об этом министр сообщил в Facebook.

По его словам, на весенний призыв в апреле этого года не будут привлекаться юноши в возрасте 18 и 19 лет, за исключением, если они добровольно захотят служить.

Путин назначил нового премьер-министра России

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром РФ.

Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

В Киеве построят 14 новых станций метро: появился документ

Метро Киева в скором времени станет больше на целых четырнадцать станций благодаря строительству новых линий и продлению уже существующих веток метрополитена. Об этом говорится в обновленном Генплане Киева, представленном в Киевской городской государственной администрации.

Жители каких микрорайонов смогут добираться домой на метро - в материале Styler.