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Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 18:36
Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони Фото: Андрій Таран (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку. Документ вже надійшов до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука.

"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні профільний комітет Верховної ради територій підтримав звільнення Олексія Резнікова з посади міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій. Саме він є кандидатом на нового голову Міністерства оборони.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Таран йде через стан здоров'я та необхідність проводити швидкі реформи.

РБК-Україна також писала про те, які ще плануються перестановки у Кабміні.

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Міністерство оборони України Андрій Таран
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