Комітет Ради ухвалив рішення щодо відставок Любченка та Уруського

Комітет з питань економічного розвитку прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти заяву про звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Таке ж рішення і щодо міністра економіки України Олексія Любченка.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Комітет підтримав заяву про звільнення віце-прем'єр-міністра України - Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Уруського за власним бажанням, а також міністра економіки України Любченка, повідомив Мельничук.

Відставка Любченка

Міністр економіки Любченко подав у відставку, з відповідною заявою він звернувся до Апарату Верховної ради.

Нардеп від "Слуги народу" Ростислав Тістик в коментарі РБК-Україна повідомив, що першого Любченка може замінити заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.

Відставка Уруського

Вчора стало відомо, що Олег Уруський написав заяву про відставку.

Як розповіли РБК-Україна два поінформованих співрозмовників у "Слузі народу", його хочуть замінити Павлом Рябікіним, який зараз очолює Держмитницю.