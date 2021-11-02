ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України

Новость на русском →
Київ, Вівторок 02 листопада 2021 17:43
Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України Фото: Білорусь почала постачання електроенергії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 2 листопада, Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну. Поставки здійснюються за запитом української сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського Міністерства енергетики.

Повідомляється, що поставки почалися о 14:00 за Мінськом (13:00 за Києвом) в рамках договору про надання аварійної допомоги. Білоруська сторона повинна передати в енергосистему України 500 МВт електроенергії.

Примітно, що в даному випадку про довгострокові комерційні контракти мова не йде. Поставки будуть здійснюватися до 21:00 за Мінськом.

РБК-Україна звернулося за коментарем в "Укренерго", і українська сторона підтвердила цю інформацію.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі, але зазначив, що для цього має бути дуже холодна зима.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Електроенергія
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні