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З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 08:31
З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною Фото: Politico опублікувало супутникові знімки військ РФ на кордоні з Україною (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують скупчення військ Російської Федерації на кордоні з Україною. Їх опублікувало видання Politico.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Супутникові знімки були зроблені Maxar Technologies 1 листопада та передані Politico.

Вони показують скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю. Також, згідно з новим аналізом, війська РФ виявлені в районі навколо Брянська і Курська, недалеко від північного кордону України - туди перемістили техніку 4-ї танкової дивізії Росії.

З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

"Підрозділи забезпечені основними бойовими танками Т-80У і самохідною артилерійською установкою", - зазначає видання.

З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

У цьому районі також були помічені елементи 1-ї гвардійської танкової армії. Ця армія "призначена для проведення операцій на всіх рівнях бойових дій, від протиповстанських дій до механізованих бойових дій".

З'явилися супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною

"Зазвичай вона першою отримує новітнє обладнання, а також розглядається як основна формація для тестування нового обладнання і тактики", - уточнює видання.

Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

Нагадаємо, що у Міноборони заперечують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. Там заявили, що це інформаційна провокація.

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