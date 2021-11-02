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Фатальний програш. "Динамо" знову мінімально поступилося "Барселоні" в ЛЧ

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Київ, Вівторок 02 листопада 2021 23:53
Фатальний програш. "Динамо" знову мінімально поступилося "Барселоні" в ЛЧ Фото: єдиний гол в матчі забив Ансу Фаті (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Київське "Динамо" мінімально поступилося і в другому матчі проти "Барселони" в Лізі чемпіонів - 0:1. Кияни залишаються на останньому місці, тоді як каталонці піднялися на друге місце в групі E.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Перший небезпечний момент виник вже на 3-й хвилині біля воріт "Динамо". Депай продрався в штрафному крізь захисників і пробивав, але під м'яч кинувся Забарний, заблокувавши постріл.

Ще один момент каталонський клуб створив на 15-й хвилині. Бущан на виході зіграти в м'яч не зміг, благо, Альба потрапити по круглому з літа не зміг, але ж на лінії воріт залишався лише один із захисників "біло-синіх".

Ближче до середини тайму дощ у Києві посилився і включилося "Динамо". Перший напівмомент кияни створили на 23-й хвилині. Вперше пройшла передача на хід Циганкову, той м'яч протягнув до штрафного майданчика і відпасував на набігаючого Шапаренка. Але його удар метрів з одинадцяти вийшов дуже невдалим. А ще через хвилину вже тер Штегену довелося ногами відбивати постріл з-за меж штрафного від де піни, який перший опинився на підборі.

Мабуть, найнебезпечніший момент гравці "Динамо" створили на 28-й хвилині. Циганков розігнав атаку киян, відпасував на Де піну, який вивів на забійну позицію в штрафному Шапаренка. Цього разу удар "десятки" "біло-синіх" вийшов краще, але пройшов трохи повз штангу.

Каталонці відповіли зі стандарту. Альба навісив у штрафну, де Лангле в падінні головою пробив у штангу. Правда, гравець "синьо-гранатових" заліз в офсайд, що також помітив і рефері.

Кінцівка тайму знову була за "Барсою", яка могла йти на перерву з голом в активі. Мінгеса подав з правого флангу прямо на голову Гонсалесу, удар якого практично на лінії воріт заблокував Забарний. А потім вже Бущану довелося рятувати свою команду від гола перехопленням передачі від Фаті у воротарській.

Друга половина почалася досить активно. Спершу Лангле мало не скористався невпевненим виходом Бущана, але перекидаючи кіпера киян у ворота потрапити не зміг. А потім вже і " Динамо "відповіло непоганою атакою, яку завершував обвідним ударом Караваєв, але м'яч пролетів над"дев'яткою".

Змусив нервувати українських уболівальників рефері в середині другої 45-хвилинки, коли вказав на "точку" за нібито фол на фаті в штрафному від Кендзери. Але після перегляду VAR рішення змінив - іспанець сам чіплявся за ногу гравця "Динамо".

Але все ж українцям засмучуватися довелося. На 70-й хвилині м'яч після перехопленого прострілу від Мінгеси на Дембеле відскочив до Фаті, який з одинадцяти метрів відразу вистрілив під поперечину воріт Бущана - 1:0.

"Динамо" на 81-й хвилині мало хороший шанс рахунок зрівняти. Циганков пробивав у дальній кут, але тер Штеген, склавшись у струну, удар відбив. Удар Вербича на добивання був значно вищим.

Ще одна можливість у киян була за хвилину до кінця основного часу. Забарний після подачі з кутового пробивав ногою, але м'яч рикошетом від газону пройшов повз. На цьому небезпечні моменти в матчі закінчилися. Перемога дозволила "Барселоні" піднятися на друге місце, "Динамо" ж залишилося на останній сходинці з одним балом. Для виходу з групи хоча б з третього місця потрібно як мінімум перемагати "Бенфіку" На виїзді і сподіватися на осічку португальців в Барселоні.

До слова, сьогодні "Бенфіка" знову розгромно поступилася "Баварії" 2:5.

Фатальний програш. &quot;Динамо&quot; знову мінімально поступилося &quot;Барселоні&quot; в ЛЧ

"ДИНАМО" - "БАРСЕЛОНА" 0:1

Фаті, 70

"Динамо": Бущан - Кендзьора (Тимчик, 77), Забарний, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 81) - Циганков, Буяльський (Ледньов, 81), Де Пена (Вербич, 77) - Гармаш (Вітіньо, 71)

"Барселона": тер Штеген - Мінгеса, Гарсія, Лангле (Араухо, 79), Альба - Ф.Де Йонг, Бускетс, Гонсалес - Гаві (Дембеле, 65), Депай, Фаті (Бальде, 87)

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