Рада схвалила держбюджет-2022 у першому читанні
Верховна рада схвалила висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Ради. Постановою доручається Кабінету міністрів підготувати держбюджет до другого читання у двотижневий строк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту 21 жовтня 2021 року, яке транслювалося в Youtube.
Документ підтримали 273 депутати.
Рада схвалила проект 6000-П за основу 20 жовтня. Після цього розглядалися понад 3 тисячі правок, які були подані депутатами до держбюджету. Однак всі вони були відхилені і документ прийняли в редакції комітету.
"Схвалити висновки та пропозиції до проекту закону України про державний бюджет України на 2022 рік як Бюджетні висновки Верховної ради України", - йдеться в документі №6000-П.
Згідно з Регламентом Ради, після ухвалення висновків в цілому проект закону про державний бюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.
Показники проекту державного бюджету розраховані виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на 2022 рік. Прогноз номінального ВВП становить 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 рік - 4505,9 млрд грн), його реальне зростання - на рівні 3,8% (прогноз на 2021 рік - зростання на 4,6%), індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 106,2% (прогноз на 2021 рік - 107,3%).
Загальні показники проекту державного бюджету на 2022 рік є такими:
доходи - у сумі 1267,4 млрд грн (більше на 159,96 млрд грн, ніж у 2021 році,
видатки - у сумі 1441,9 млрд грн (більше на 96,9 млрд грн, ніж у 2021 році),
повернення кредитів - у сумі 10,28 млрд грн, надання кредитів - у сумі 23,74 млрд грн,
дефіцит (фінансування) - у сумі 188 млрд грн.
Верховна рада прийняла до розгляду законопроект "Про державний бюджет на 2022 рік" 21 вересня.
Відповідно до Регламенту, проект закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після представлення народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту не пізніше 1 жовтня. Верховна рада розглядає проект закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.