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Арахамія підтвердив ротації в Кабміні та назвав причину відставки Тарана

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 12:41
Арахамія підтвердив ротації в Кабміні та назвав причину відставки Тарана Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив наміри провести кадрові ротації в Кабінеті міністрів. Нинішній міністр оборони Андрій Таран поступиться місцем Олексію Резнікову через стан здоров'я і необхідність проводити швидкі реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"По пану Резнікову, я думаю, що всі розуміють, що у сфері оборонних закупівель істотно змінилися правила... і Міністерство оборони потребує різких змін. За погодженням з паном Тараном, тому що у нього стан здоров'я в тому числі, і зараз потрібен турбо-режим в Міністерстві оборони, треба було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити всі ці зміни. Ну і фактично пан Резніков вже довів свій професіоналізм, дипломатію і має репутацію серед міжнародних партнерів", - зазначив Арахамія.

Він додав, що в рамках цієї ротації "Слуга народу" делегує Ірину Верещук на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Що стосується митниці, то нинішній голова Павло Рябікін перейде до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, але не матиме приставку віце-прем'єра. Арахамія підтвердив, що на місце міністра навколишнього середовища Романа Абрамовського розглядається його перший заступник Руслан Стрілець.

Він також уточнив, що якщо розмови про відставку віце-прем'єра з економіки Олексія Любченка дійдуть до логічного завершення, то фракція пропонуватиме на посаду міністра економіки заступника голови Офісу президента Юлію Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Резніков подав у відставку з посади міністра з питань окупованих територій.

Очікується, що Верховна рада розгляне кадрові перестановки на цьому тижні.

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Кабінет Міністрів України Давид Арахамія
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