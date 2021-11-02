Одеський бізнесмен Галантерник оголошений у розшук

Одеського бізнесмена Володимира Галантерника оголосили в розшук. Йому інкримінують кілька статей Кримінального кодексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на базу розшуку МВС .

Згідно з даними МВС, Галантерник переховується від органів досудового розслідування з серпня 2021 року. Його підозрюють у створенні злочинної організації, привласненні та заволодінні майном, відмиванні грошей та зловживанні владою.

Нагадаємо, Галантерник є фігурантом справи про незаконне заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізацію незаконно отриманих доходів. У цій справі підозрюваним проходить і мер міста Геннадій Труханов.

Зазначимо, Галантерник володіє одеськими ринками "Привоз" і "7-й кілометр", ТРЦ City Center і City Center "Котовський", розважальним комплексом "Аркадія Сіті", бутік-готелем De Paris та іншими бізнес-активами.