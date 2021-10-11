Труханова відпустили під заставу в 30 млн гривень: рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у привласненні землі в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію суду .

ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

Відзначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

Що відомо про справу

Мер Одеси проходить підозрюваним у справі незаконного заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізації незаконно отриманих доходів. Крім нього, підозру оголосили ще 15 особам.

Зокрема, підозрюваними є одеський бізнесмен Володимир Галантерник, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, директор департаменту Одеської міської ради Олексій Спектор.