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Труханова відпустили під заставу в 30 млн гривень: рішення ВАКС

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 14:15
Труханова відпустили під заставу в 30 млн гривень: рішення ВАКС Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у привласненні землі в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

ВАКС прийняв рішення відпустити Труханова під заставу в 30 млн гривень. Крім того, він повинен здати паспорт для закордонних поїздок.

Відзначимо, прокуратура просила заарештувати Труханова на два місяці з правом внесення застави в 120 млн грн.

Що відомо про справу

Мер Одеси проходить підозрюваним у справі незаконного заволодіння активами територіальної громади Одеси на 689 млн гривень та легалізації незаконно отриманих доходів. Крім нього, підозру оголосили ще 15 особам.

Зокрема, підозрюваними є одеський бізнесмен Володимир Галантерник, екс-прокурор Одеської області Олег Жученко, директор департаменту Одеської міської ради Олексій Спектор.

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Генадій Труханов
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