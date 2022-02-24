Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн

Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас. Це сталося після того як ватажки так званих "ДНР і "" ЛНР " звернулися до Путіна за військовою допомогою.
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05:30 У цей час у Нью-Йорку відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.
05:25 Очевидці повідомляють про те, що було чутно сильні вибухи. У Києві на Лівому березі – 5 потужних вибухів, а після паузи ще два.
У Харкові - в районі метро Студентська, в районі Салтівка. Крім того, чутно звуки літаків.
05:20 Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію вивести війська з України.
"Пан Путін, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс миру. Занадто багато людей вже загинули", - йдеться у заяві.
05:15 Небо над Україною закрили для польотів цивільної авіації. Також заборона введе на польоти над областями Росії та Білорусі, що межують з Україною.
Путін офіційно ввів на території російські війська на Донбас і оголосив про початок спецоперації на території України. Це сталося після звернення до нього з проханням про військову допомогу ватажків невизнаних республік.
Раніше ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін зажадав, щоб Україна добровільно відвела війська з Донецької області. Також він заявив, що "зараз Мінських угод немає," ДНР "і" ЛНР"є визнаними".
Володимир Путін 22 лютого в ході своєї прес-конференції заявив про те, що Україна повинна відмовитися від планів щодо вступу в НАТО, а також визнати Крим російським. Ще однією вимогою він назвав демілітаризацію України.
У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні термінові гарантії безпеки.
Американська компанія Maxar показала нові супутникові знімки. Вони свідчать про нарощування російських військ на кордоні з Україною на території Білорусі. На знімках видно, що Росія розгорнула понад 100 військових машин і десятків військових наметів, з'явився новий військовий госпіталь. Також, за інформацією компанії, помічені транспортери важкої техніки, які використовуються для перекидання танків, артилерії та іншої важкої техніки, а також кілька нових дислокацій військ.
У свою чергу, в Харкові сформовані два пояси оборони на випадок вторгнення Росії в Україну. Також, за інформацією СБУ, в місті працюють групи спецпризначення військової розвідки.
Крім того, ввечері 23 лютого на ніч закрили аеропорти Харкова і Дніпра.
Нагадаємо, що 17 січня 2022 року Олександр Лукашенко заявив про проведення російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість-2022". Нібито саме через це російські війська з'явилися на кордоні з Україною.