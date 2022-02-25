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Єдина ціль російської спецоперації - знищити президента Зеленського, - ОП

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 10:22
Єдина ціль російської спецоперації - знищити президента Зеленського, - ОП Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдину і головну ціль російської спецоперації. Це - знищення українського керівництва та, безпосередньо, глави держави Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка під час брифінгу.

"Головне, про що я хочу сказати на сьогодні вже зрозумілий сценарій, базовий, фундаментальний сценарій спецоперації РФ. Єдина ціль - зайти в Київ і знищити керівництво України, знищити особисто президента Володимира Зеленського. Тільки це є ціллю спецоперації. Тому йде такий шалений тиск саме на Київ", - розповів він.

Нагадаємо, сам президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія позначила його як ціль номер один, а його сім'ю як ціль номер два.

При цьому він зазначив що він і його родина залишаються в Києві.

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