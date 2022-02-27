Переговори між Україною і Росією: що відомо на даний момент

З початку російського вторгнення в Україну пройшло вже більше трьох діб. У своєму зверненні до українців в ніч на п'ятницю, 25 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів про припинення російської агресії – в обмін на реальні гарантії безпеки України. Готовність до переговорів, але на своїх умовах, декларували і в Москві. Але де-факто на четвертий день війни вони так і не почалися.

У чому полягає переговорна позиція України, РФ і які країни світу готові виступити в якості посередників – повідомляє РБК-Україна.

Позиція України щодо переговорів

"Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки нашої держави. Не боїмося говорити про нейтральний статус. Адже ми зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше - які конкретно країни нам їх дадуть?"– сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч з четверга на п'ятницю.

З тих пір позиція Києва щодо переговорів з Москвою не змінилася – за їх підсумками Україна в будь-якому випадку повинна отримати тверді гарантії своєї подальшої безпеки. "Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу", – написав увечері 25 лютого у своєму Facebook прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров.

Наступного дня, 26 лютого, позицію Києва уточнив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія поширює фейки і намагається зірвати переговори ще до їх початку. "Президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови і ультиматуми. Тільки повноцінні переговори", - сказав Подоляк.

Сьогодні вранці, 27 лютого, президент Зеленський звернувся до білорусів: "Мінськ часто згадують як майданчик для переговорів. Майданчик, який ми не обирали". Він пояснив небажання України проводити переговори у білоруській столиці та назвав умову, за якої це могло б стати можливим.

"Якби з ваших територій не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську, на нейтральній території", - заявив він і додав, що Україна пропонує Росії будь-яке інше місто в будь-якій країні, з території якої не летять ракети.

Як варіанти Зеленський пропонує Варшаву, Братиславу, Будапешт, Стамбул, Баку.

Позиція Росії щодо переговорів

Перші пропозиції про переговори надійшли з Москви незабаром після початку вторгнення. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков озвучив ультимативні вимоги Москви: "нейтральний статус" України і "відмова від розміщення озброєнь".

Проводити переговори Росія запропонувала в Мінську, на рівні міністрів. За словами Пєскова, Україна нібито взяла паузу на обдумування цієї пропозиції, потім запропонувала провести переговори у Варшаві, а потім "пішла зі зв'язку". Вже в суботу 26 лютого Пєсков заявив, що "українська сторона відмовилася від переговорів" і у зв'язку з цим російські війська продовжать наступ, до цього нібито призупинений за наказом Путіна.

Що говорять у світі про переговори

За даними низки ЗМІ, Володимир Зеленський запропонував ізраїльському прем'єру Нафталі Беннету стати посередником на переговорах України і РФ. Офіційно ця інформація не підтвердилася, але посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль міг би бути майданчиком для переговорів, оскільки це демократична країна, "у якої прекрасні відносини і з Росією, і з Україною".

Пропозицію до влади України і Росії провести переговори в Будапешті зробив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. За словами Зеленського, з пропозиціями стати посередниками також виступили президенти Азербайджану і Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Ердоган і "це можна тільки вітати".

У підсумку, на даний момент не відоме ні місце проведення переговорів між Україною і РФ, ні їх приблизний порядок денний.