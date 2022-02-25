У Путіна назвали умову для проведення переговорів з Україною

Фото: у Кремлі озвучили умову для переговорів (Getty Images)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів з Києвом. Однак він вважає, що діалог між країнами можливий тільки якщо Україна складе зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія готова до переговорів у будь-який момент, коли ЗС України складе зброю", заявив Лавров. Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що "готовність Києва до переговорів з Москвою рухом у бік позитиву". Однак спікер Путіна не уточнив подробиці можливих переговорів між країнами. "У Кремлі звернули увагу на заяву Києва про готовність переговорів з Москвою, його належить проаналізувати", - додав Пєсков.