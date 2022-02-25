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Армія РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат, - ЗСУ

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 15:20
Армія РФ за минулу добу зазнала рекордних втрат, - ЗСУ Підбита Техніка (Фото: apostrophe.ua)
Автор: Константин Широкун

Втрати російської армії за першу половину дня 25 лютого перевищили 1000 осіб. Це рекордний показник за всю сучасну історію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За інформацією українського військового відомства, такої кількості втрат військовослужбовців за час бойових дій Росія не несла за весь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, ініціатором якого вона ставала.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.

А також ми писали про те, як вести себе в зоні бойових дій.

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