Зеленський не відмовляється від переговорів з Росією. Місце ще обговорюється

Президент Володимир Зеленський не відмовлявся від мирних переговорів про припинення вторгнення Росії в Україну . При цьому місце і дата ще обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря українського президента Сергія Никифорова.

"Повинен спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню та мир. Це наша постійна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації", - зазначив Никифоров.

За його словами, безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу.

Зазначимо, як пише The Times of Israel, напередодні Зеленський у розмові з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом попросив його стати посередником у мирних переговорах. Зокрема, запропонував провести таку зустріч в Єрусалимі.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.

"Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається", - підкреслив він.