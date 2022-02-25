Зеленський не відмовляється від переговорів з Росією. Місце ще обговорюється
Президент Володимир Зеленський не відмовлявся від мирних переговорів про припинення вторгнення Росії в Україну. При цьому місце і дата ще обговорюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря українського президента Сергія Никифорова.
"Повинен спростувати заяви про те, що ми відмовилися від переговорів. Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню та мир. Це наша постійна позиція. Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерації", - зазначив Никифоров.
За його словами, безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце і час проведення переговорного процесу.
Зазначимо, як пише The Times of Israel, напередодні Зеленський у розмові з прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом попросив його стати посередником у мирних переговорах. Зокрема, запропонував провести таку зустріч в Єрусалимі.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Київ закликав про посередництво не тільки Ізраїль.
"Україна закликала всі країни, в тому числі й Ізраїль, бути посередниками в цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні йти на переговори з Росією в столиці Білорусі.
До цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів з Києвом за умови, що Україна складе зброю.