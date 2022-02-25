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З'явився сайт, на якому можна знайти житло на Заході України на час військових дій

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П'ятниця 25 лютого 2022 15:44
З'явився сайт, на якому можна знайти житло на Заході України на час військових дій Фото: мешканці західних регіонів можуть залишити завку із пропозицією тимчасового житла (РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

За добу з початку активних бойових дій російської армії в Україні, волонтери створили сайт, на якому можна знайти тимчасовий притулок у західних областях країни.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на сайт "Прихисток".

Зараз багато українців шукають можливість вивезти свої сім'ї: жінок та дітей з зони активних бойових дій.

Але не у всіх є друзі і близькі на Заході України.

Група волонтерів за добу розробила сайт, на якому можна подати заявку на пошук тимчасового притулку, а той хто готовий прийняти у себе вдома сім'ю, яка шукає захисту, може в свою чергу заявити про це.

Сайт зможе працювати ефективно за умови, що кількість пропозицій притулку дорівнюватиме кількості тих, хто просить захисту.

"Сьогодні всі ми повинні бути максимально зібрані, об'єднані і підтримувати один одного.

Якщо у вас є приміщення, в якому ви готові прихистити співгромадян у важкій ситуації-тисніть на кнопку "Надати житло".

Якщо ви потребуєте притулку - тисніть кнопку "Знайти житло".

Українці, давайте в цей важкий час об'єднуватися і допомагати один одному!", - йдеться на сайті "Прихисток".

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