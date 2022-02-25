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Зеленський створив в Україні Ставку Верховного головнокомандувача

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 02:58
Зеленський створив в Україні Ставку Верховного головнокомандувача Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський, у зв'язку з вторгненням Росії, створив Ставку Верховного головнокомандувача. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Україна.

В указі глави держави зазначається, що Ставка створюється у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України. Вона повинна забезпечити стратегічне керівництво Збройними силами країни, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Ставку Верховного головнокомандувача очолив президент України Володимир Зеленський. Її координатором призначений Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

Членами ставки, зокрема, призначені:

  • Іван Баканов - голова Служби безпеки України;
  • Кирило Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони;
  • Григорій Галан - командувач Силами спеціальних операцій ЗСУ;
  • Юрій Галушкін - командувач Силами територіальної оборони;
  • Сергій Дейнеко - голова Державної прикордонної служби України;
  • Андрій Єрмак - голова офісу президента;
  • Валерій Залужний - головнокомандувач ЗСУ;
  • Ігор Клименко - голова Національної поліції;
  • Сергій Крук - голова Державної служби з надзвичайних ситуацій;
  • Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;
  • Юрій Лебідь - виконуючий обов'язки командувача Національної гвардії;
  • Олександр Литвиненко - голова Служби зовнішньої розвідки.

Цим же указом діяльність Військового кабінету РНБО припиняється. Кабінету Міністрів, Генштабу ЗСУ, Державному управлінню справами доручено забезпечити обладнання робочих місць у можливих місцях розгортання Ставки.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав указ Про загальну мобілізацію в Україні.

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