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Пан Путін, зупиніть війська, - генсек ООН звернувся до Росії

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Четвер 24 лютого 2022 04:59
Пан Путін, зупиніть війська, - генсек ООН звернувся до Росії Фото: Антоніу Гутерріш, генсек ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав російську владу відкликати свої війська з України. Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За словами Гуткрріша, він не відразу повірив у можливий наступ російських військ на територію України і в те, що дійсно може статися щось серйозне.

"Я помилився", - визнав Гутерріш.

Він зазначив, що якщо сьогодні готується операція з вторгнення в Україну, то хотів би звернутися до влади Росії.

"Пане Путін, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс світу. Занадто багато людей вже загинули", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, зараз проходить засідання Ради Безпеки ООН. Воно стосується ситуації в Україні.

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