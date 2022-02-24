Пан Путін, зупиніть війська, - генсек ООН звернувся до Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав російську владу відкликати свої війська з України. Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За словами Гуткрріша, він не відразу повірив у можливий наступ російських військ на територію України і в те, що дійсно може статися щось серйозне.

"Я помилився", - визнав Гутерріш.

Він зазначив, що якщо сьогодні готується операція з вторгнення в Україну, то хотів би звернутися до влади Росії.

"Пане Путін, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс світу. Занадто багато людей вже загинули", - йдеться в заяві.