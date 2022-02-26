Казахстан відмовив РФ у співучасті в агресії проти України, - NBC

Казахстан, який вважається одним з найближчих союзників Росії, відхилив прохання Москви про приєднання своїх військ до наступу на Україну. Він також не визнав "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

Казахстан заявляє, що не визнає створені Росією "ЛДНР" як привід для своєї агресії в Україні.

"Дивовижний розвиток подій від традиційного союзника Росії отримав підтримку Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна проти України", - йдеться в заяві Ради національної безпеки США.