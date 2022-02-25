США перекидають винищувачі в регіони Балтійського і Чорного морів

США перекидає на східний фланг НАТО винищувачі F-35 на фоні військової агресії Росії проти України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВПС США.

Літаки п'ятого покоління підтримуватимуть місію Альянсу з розширеної повітряної поліції з передових оперативних баз на естонській авіабазі Амарі, литовській авіабазі Шяуляй і румунській авіабазі Фетешті.

Так, шість винищувачів F-35 Lightning II ВПС США, приписаних до 34-ї винищувальної ескадрильї, 24 лютого перекинуті в регіони Балтійського і Чорного морів "для підтримки колективної оборони НАТО".

"Ми стикаємося з динамічною обстановкою, і розгортання F-35 на східному фланзі НАТО зміцнить нашу оборонну позицію і посилить оперативну сумісність Альянсу", - заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джефф Харрігіан.

У повідомленні також зазначається, що літаки F-35 забезпечують безпрецедентні можливості зв'язку, командування та управління, які дають лідерам НАТО "гнучкість для демонстрації потужності й утвердження панування в повітрі в умовах жорсткої боротьби".

Американський винищувач F-35 Lightning II (фото: dvidshub.net)