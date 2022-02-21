Путін визнав "ЛНР" і "ДНР": що потрібно знати

Активізація питання

З початку бойових дій на Донбасі в 2014 році окупаційна влада розраховувала на визнання "незалежності" територій за підсумками травневих псевдореферендумів або на входження до складу Росії. Однак весь цей час Москва на офіційному рівні не піддавала сумніву український суверенітет над цими територіями, але наполягаючи на тому, щоб Київ вів мирні переговори щодо врегулювання конфлікту безпосередньо з ватажками "ЛДНР".

Проте 15 лютого на тлі стягування російських військ до українських кордонів Державна дума РФ підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "республік".

"Офіційний" запит

Ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" Денис Пушилін і Леонід Пасічник 21 лютого звернулися до Путіна з проханням про визнання. Вони також запропонували укласти угоди, які, в тому числі, передбачають надання офіційної військової допомоги з російської сторони.

"Також просимо розглянути можливість укладення договору про дружбу і співробітництво між "ДНР" і РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони", - зазначив ватажок окупантів у Донецьку.

У свою чергу Пасічник звернувся до Путіна з проханням про визнання "ЛНР" нібито через загрозу життю 300 тисяч громадян Росії, які проживають в окупованих районах Луганської області.

Засідання російського Радбезу

Путін 21 лютого у зв'язку із загостренням на Донбасі і масовою евакуацією мирних жителів з окупованих територій до Росії провів засідання Ради безпеки, на яке винесли визнання "ЛДНР".

На засіданні він заявив, що Україна нібито не збирається виконувати мінські угоди, а також в черговий раз нагадав про "загрози для Росії" через можливе прийняття України до НАТО.

Інші члени Радбезу звернули увагу на те, що Україна нібито має в своєму розпорядженні все, щоб створити ядерну зброю, і не виконуватиме мінські угоди при нинішній розстановці сил.

Далі за інших пішов міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, запропонувавши визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей. А інші члени в ході засідання плуталися в словах і пропонували вже включити окуповані території до складу РФ.

Після засідання Радбезу Путін пообіцяв, що прийме рішення 21 лютого.

Позиція України

Українська сторона оперативно реагувала на новини про можливе російське визнання "ЛДНР". Зокрема, МЗС підкреслювало, що це означатиме вихід Москви з Мінських угод.

В Офісі президента України заявили, що визнання ускладнить ситуацію з безпекою в Європі. А Верховна рада звернулася до ООН, Єврокомісії, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів іноземних держав із закликом до невизнання російського рішення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін може визнати так звані "народні республіки", щоб підвищити ставки в переговорах щодо гарантій безпеки з США і НАТО.

Що думають про це на Заході

Як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, визнання "ЛДНР" вимагатиме швидкого і твердої відповіді, а у президента Джо Байдена підкреслили, що є кілька варіантів для реагування, проте не стали їх називати.

У Європейському союзі вважають, що визнання "ЛДНР" спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку Росії. Німецький лідер Олаф Шольц назвав такий варіант розвитку подій "політичною катастрофою", а генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив Москву про порушення міжнародного права.

Французький президент Еммануель Макрон закликав Путіна не визнавати "республіки Донбасу".