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Путін сьогодні прийме рішення щодо визнання "ЛДНР"

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 17:34
Путін сьогодні прийме рішення щодо визнання "ЛДНР" Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін заслухав членів Радбезу РФ щодо необхідності визнання незалежності так званих "ЛНР" і "ДНР". Остаточне рішення глава Кремля повинен прийняти сьогодні, 21 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу РФ.

"Рішення (щодо визнання "ЛДНР" - ред.) буде прийнято сьогодні", - сказав Путін, на цьому засідання Радбезу РФ було закінчено.

В ході засідання Радбезу РФ всі його члени виступили перед Путіним та розповіли про свою позицію щодо необхідності визнання "ЛДНР". Всі вони підтримали таке рішення, та закликали Путіна ухвалити його якомога скоріше.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев запропонував Путіну визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей України.

А голова Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін під тиском Путіна навіть підтримав приєднання територій "ЛДНР" до Росії.

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Володимир Путін ДНР ЛНР Совбез РФ
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