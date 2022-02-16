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США про можливе визнання Росією "ЛДНР": вимагатиме швидкої та твердої відповіді

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Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 15:28
США про можливе визнання Росією "ЛДНР": вимагатиме швидкої та твердої відповіді Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на звернення Державної Думи до президента РФ Володимира Путіна щодо "ЛДНР". Глава Держдепартаменту заявив, що визнання незалежності так званих "республік" стане грубим порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена, опублікованій на сайті Держдепу.

"Схвалення Кремлем цього звернення буде рівносильно повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за мінськими угодами, які визначають процес політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин українського Донбасу, які контролюються Росією", - йдеться в заяві.

Зазначається, що Росія з 2014 року керує своїми політичними маріонетками в окупованих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Прийняття резолюції про визнання незалежності цих регіонів ще більше підірве суверенітет і територіальну цілісність України і стане грубим порушенням міжнародного права.

Крім того, це рішення поставить під сумнів заявлене Росією зобов'язання продовжувати шукати дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на сході України.

"Воно зажадає швидкої і твердої відповіді з боку США в координації з союзниками і партнерами", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, Держдума РФ 15 лютого підтримала звернення до Путіна про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, рішення Держдуми засудили в НАТО, Франція, Литва та інших європейських країнах.

У Міністерстві закордонних справ України можливе визнання Росією "ЛНДР" назвали свідомим виходом з мінських угод.

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