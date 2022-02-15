Що буде у разі визнання Росією "ЛДНР": МЗС попередило
Визнання Росією "ЛДНР" означатиме її свідомий вихід із мінських домовленостей. Такий крок завдасть серйозного удару політико-дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.
Про це повідомив в коментарі РБК-Україна спікер МЗС України Олег Ніколенко.
"Визнання т.зв. "ЛДНР" не матиме жодних правових наслідків. Росії не вдасться видати російську окупаційну адміністрацію на тимчасово окупованих територіях в Луганській та Донецькій областях за "незалежні суб’єкти", так само як і приховати свою участь як сторони збройного конфлікту на Донбасі", - заявив він.
Підтримка президентом Росії постанови Держдуми РФ матиме набагато ширші руйнівні наслідки для міжнародного правопорядку та глобальної архітектури безпеки, заявили в українському МЗС.
"Тому Росія має вибір: або йти шляхом деескалації та дипломатичного діалогу, або відчути на собі рішучу консолідовану відповідь міжнародної спільноти", - заявив Ніколенко.
МЗС закликає Москву зайняти конструктивну позицію задля досягнення прогресу в рамках існуючих переговорних форматів.
"В іншому випадку Росія нестиме повну відповідальність за руйнування мінських домовленостей і процесу мирного врегулювання збройного конфлікту", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає заклик Держдуми до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" "ескалаційною дією".
Зазначимо, Держдума підтримала проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР".