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Окупанти просять Путіна про визнання "ЛДНР" та військову допомогу

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Донецьк, Луганськ, Понеділок 21 лютого 2022 15:49
Окупанти просять Путіна про визнання "ЛДНР" та військову допомогу Фото: ватажки "ЛДНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник (apral ru)
Автор: Юлія Бойко

Ватажки так званих Донецької та Луганської "народних республік" Денис Пушилін і Леонід Пасічник звернулися до російського президента Володимира Путіна з проханням про визнання. А також щодо укладання угод, які передбачають офіційну військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що звернення Пушиліна та Пасічника прозвучало в ефірі російського федерального каналу "Росія 24".

Зокрема, Пушилін звернувся із проханням про визнання "від імені всього народу". Окуповані райони просять визнати як "незалежні, демократичні, правові та соціальні держави".

"Також просимо розглянути можливість укладання договору про дружбу та співпрацю між "ДНР" та РФ, передбачивши співпрацю у сфері оборони", - зазначив ватажок окупантів у Донецьку.

У свою чергу Пасічник звернувся до Путіна з проханням про визнання ЛНР нібито через загрозу життю 300 тисяч громадян Росії, які проживають в окупованих районах Луганської області.

Нагадаємо, ще тиждень тому у Путіна говорили, що звернення Держдуми Росії про визнання ЛДНР не корелюється з мінськими угодами.

Сам Путін стверджував, що виходитиме з того, щоб "зробити все для вирішення проблем Донбасу".

Українська сторона зазначає, що російське визнання "ЛДНР" означатиме вихід Москви з мінських угод щодо мирного врегулювання на Донбасі.

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Володимир Путін Російська Федерація ДНР ЛНР Пушилин
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