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ОП про можливість визнання Росією "ЛДНР": це ускладнить ситуацію в Європі

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 14:12
ОП про можливість визнання Росією "ЛДНР": це ускладнить ситуацію в Європі Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає заклик Держдуми до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" "ескалаційною дією". За його словами, це ускладнить ситуацію в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю "Інтерфакс-України".

За його словами, вихід Росії з мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти.

"Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці нормандського формату, виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", - сказав він.

Подоляк вважає, що "навіть сама постановка питання у Росії щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування мінських документів".

"Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі", - заявив він.

Нагадаємо, Держдума підтримала проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.

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