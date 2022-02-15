ОП про можливість визнання Росією "ЛДНР": це ускладнить ситуацію в Європі

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає заклик Держдуми до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" "ескалаційною дією". За його словами, це ускладнить ситуацію в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю " Інтерфакс-України ".

За його словами, вихід Росії з мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти.

"Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці нормандського формату, виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі", - сказав він.

Подоляк вважає, що "навіть сама постановка питання у Росії щодо визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування мінських документів".

"Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу у переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі", - заявив він.