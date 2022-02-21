Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути ОРДЛО на будь-яких умовах

Парламентер Росії в нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що Україні нібито пропонували повернути окупований Донбасу на будь-яких умовах. За його словами, українську сторону такі питання нібито "вводили в ступор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заява на засіданні Радбезу РФ.