В ЕС предупредили о последствиях возможного признания "ЛДНР" Россией
Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про наслідки можливого визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛДНР" як "незалежних". Це, на його думку, спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.
"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.
If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022
Нагадаємо, сьогодні Держдума підтримала проект звернення до російського президента Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" .
Після чого в Офісі президента України заявили, що вважають такий заклик Держдуми до Путіна "ескалаційною дією" та додали, що це ускладнить ситуацію в Європі.
Крім цього глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.