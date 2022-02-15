В ЕС предупредили о последствиях возможного признания "ЛДНР" Россией

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив про наслідки можливого визнання Росією окупаційних адміністрацій "ЛДНР" як "незалежних". Це, на його думку, спричинить додаткові територіальні претензії до України з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - написав Маасікас.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

Нагадаємо, сьогодні Держдума підтримала проект звернення до російського президента Володимира Путіна щодо визнання "ЛДНР" .

Після чого в Офісі президента України заявили, що вважають такий заклик Держдуми до Путіна "ескалаційною дією" та додали, що це ускладнить ситуацію в Європі.

Крім цього глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що буде, якщо Росія визнає "ЛДНР". За його словами, це означатиме вихід з мінських угод.