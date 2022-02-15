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Столтенберг про можливе визнання Росією "ЛДНР": порушить міжнародне право

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Брюссель, Вівторок 15 лютого 2022 15:25
Столтенберг про можливе визнання Росією "ЛДНР": порушить міжнародне право Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав можливе визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" порушенням територіальної цілісності України і міжнародного права. Він також зазначив, що такий крок Москви ускладнить реалізацію Мінських угод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга.

"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", якщо це трапиться, стане ще одним кричущим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг уточнив, що Донецьк і Луганськ є частиною України у визнаних світовою спільнотою кордонах. Він додав, що такий крок Росії також стане порушенням міжнародного права і Мінських угод.

Нагадаємо, Державна дума РФ 15 лютого підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіну про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України назвали можливе визнання Росією "ЛНДР" свідомим виходом з мінських угод.

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