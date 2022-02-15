Столтенберг про можливе визнання Росією "ЛДНР": порушить міжнародне право
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав можливе визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР" порушенням територіальної цілісності України і міжнародного права. Він також зазначив, що такий крок Москви ускладнить реалізацію Мінських угод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Столтенберга.
"Визнання Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", якщо це трапиться, стане ще одним кричущим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України", - сказав генсек НАТО.
Столтенберг уточнив, що Донецьк і Луганськ є частиною України у визнаних світовою спільнотою кордонах. Він додав, що такий крок Росії також стане порушенням міжнародного права і Мінських угод.
Нагадаємо, Державна дума РФ 15 лютого підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіну про визнання "ЛДНР".
Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України назвали можливе визнання Росією "ЛНДР" свідомим виходом з мінських угод.