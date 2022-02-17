Зеленський припустив, навіщо в Росії заговорили про визнання "ЛДНР"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін може визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". За його словами, таким чином, Росія підвищує ставки.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна .

"Так, я вважаю, що підвищуються ставки. Росія висуває партнерам умови з приводу України і НАТО. А ті якось з ним ведуть переговори, сподіваюся, відстоюючи наші інтереси. Думаю, люди підвищують ставки. Але визнання т.зв. "ЛДНР" - це односторонній вихід з "Мінська", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що в такому кроці Кремля немає нічого новаторського.

"Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від РФ ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть вже закрити цей кейс, мовляв, ну не вийшло, буває", - заявив президент.