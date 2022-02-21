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Путіну запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей

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Москва, Понеділок 21 лютого 2022 17:26
Путіну запропонували визнати "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Президенту Росії Володимиру Путіну запропонували визнати так звані "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей. З такою пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Радбезу РФ.

"Необхідно визнавати ці "республіки", їхню правосуб'єктність. Але я хотів би внести поправку - визнавати в тих адміністративних кордонах, в яких ці "республіки" перебували до "окупації" Збройними силами України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що під час розмови президент США Джо Байден запевнив його, що можливим є мораторій на вступ України до НАТО.

Зазначимо, сьогодні пройшло засідання Ради безпеки Російської Федерації, на яке було винесено питання визнання так званих "ЛНР". РБК-Україна зібрало головні заяви Путіна.

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Володимир Путін ДНР ЛНР
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