В Харьковской области будут судить учительницу, которая "сдавала" украинцев во время оккупации села
В Харьковской области будут судить бывшую учительницу младших классов, которая во время оккупации села "сливала" врагу данные об украинских патриотах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что 57-летняя жительница села Лукьянцы Харьковского района способствовала оккупантам. Раньше она работала учительницей младших классов.
Во время оккупации этого села предательница передавала российским захватчикам данные о проукраински настроенных односельчанах.
Сдавала односельчан к застенкам
Как отмечают в ведомстве, по ее наводке российские военные похитили и отвезли в пыточную депутата сельского совета, участника АТО и отца действующего сотрудника Национальной полиции Украины.
Всех задержанных избивали, применили к ним психологическое давление, длительное время удерживали без пищи и питьевой воды. Таким образом, оккупанты пытались заставить людей пойти с ними на сотрудничество и передать известные им разведданные.
Переписывалась с россиянами
Также известно, что женщина часто переписывалась с абонентами с российскими номерами. Среди них ее муж, который после оккупации города Волноваха Донецкой области поехал туда жить и работать.
После деоккупации села обвиняемая сбежала в Харьков, где жила на съемной квартире. Правоохранители разоблачили ее. Женщина находится под стражей.
По санкции статьи ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Задержание предателей в Харьковской области
Напомним, накануне сообщалось, что в Харьковской области разоблачили рецидивиста-шпиона РФ. Захватчики использовали полученные от него данные для подготовки операций, в том числе по привлечению ДРГ.
Кроме того, в Харькове была задержана коллаборантка. Женщина помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины.
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