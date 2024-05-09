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В Харьковской области будут судить учительницу, которая "сдавала" украинцев во время оккупации села

Харьковская область, Четверг 09 мая 2024 14:55
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В Харьковской области будут судить учительницу, которая "сдавала" украинцев во время оккупации села Фото: в Харьковской области будут судить учительницу (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харьковской области будут судить бывшую учительницу младших классов, которая во время оккупации села "сливала" врагу данные об украинских патриотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 57-летняя жительница села Лукьянцы Харьковского района способствовала оккупантам. Раньше она работала учительницей младших классов.

Во время оккупации этого села предательница передавала российским захватчикам данные о проукраински настроенных односельчанах.

Сдавала односельчан к застенкам

Как отмечают в ведомстве, по ее наводке российские военные похитили и отвезли в пыточную депутата сельского совета, участника АТО и отца действующего сотрудника Национальной полиции Украины.

Всех задержанных избивали, применили к ним психологическое давление, длительное время удерживали без пищи и питьевой воды. Таким образом, оккупанты пытались заставить людей пойти с ними на сотрудничество и передать известные им разведданные.

Переписывалась с россиянами

Также известно, что женщина часто переписывалась с абонентами с российскими номерами. Среди них ее муж, который после оккупации города Волноваха Донецкой области поехал туда жить и работать.

После деоккупации села обвиняемая сбежала в Харьков, где жила на съемной квартире. Правоохранители разоблачили ее. Женщина находится под стражей.

По санкции статьи ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: задержана на скамье подсудимых и изъяты доказательства ее сотрудничества с РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)

Задержание предателей в Харьковской области

Напомним, накануне сообщалось, что в Харьковской области разоблачили рецидивиста-шпиона РФ. Захватчики использовали полученные от него данные для подготовки операций, в том числе по привлечению ДРГ.

Кроме того, в Харькове была задержана коллаборантка. Женщина помогала кремлевским СМИ оправдывать агрессивную войну против Украины.

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