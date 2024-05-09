Госдеп США анонсировал поставки новых вооружений Украине в ближайшие недели
Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели объявят поставки Украине новых пакетов с вооружением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Чиновник сообщил, что вопрос увеличения количества личного состава армии Украины лежит исключительно на самой Украине. Но в то же время США будут продолжать поддерживать ее в военном плане и продолжать поддерживать ее экономику, чтобы привести их в такое место, где они смогут стоять на своих ногах.
«И вы видели, как мы реализуем ряд вещей в этом отношении. Мы начали видеть деньги, которые были переданы в дополнительный пакет. Могу заверить вас, что анонсов будет больше - они появятся в дополнительном пакете", - сказал он.
Также представитель Госдепа сообщил, что в ближайшие несколько недель будет еще больше объявлений о поставках Украине вооружений.
Военная помощь Украине от США
Недавно США разблокировали процесс предоставления Украине помощи и объявили о крупнейшем пакете военной помощи на 6 млрд долларов.
А вчера Миллер говорил, что Соединенные Штаты Америки готовят новые пакеты военной помощи Украине, что позволит выйти на прежний уровень снабжения вооружениями.
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