ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский после совещания по фронту: видим, к чему готовится оккупант, будет ответ

Киев, Четверг 09 мая 2024 21:05
UA EN RU
Зеленский после совещания по фронту: видим, к чему готовится оккупант, будет ответ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина наблюдает за дальнейшими действиями российских оккупантов на поле боя и даст врагу свой ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, он провел совещание с военным руководством: главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В ходе совещания участники обсудили возможности ускорения поставок оружия Украине, а также план действий на сейчас, с силами и средствами, которые есть в наличии.

"Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ. И благодарю всех наших солдат и командиров, каждого подразделения, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают оккупанта", - добавил Зеленский.

Возможные планы врага

Напомним, еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы россиян на поле боя. Они заключаются в новом наступлении, которое может начаться уже в конце мая этого года.

Спустя несколько дней после такого заявления Зеленского российский диктатор Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в России.

При этом локальное наступление россиян на востоке сейчас не прекращается. Они пытаются оккупировать ряд населенных пунктов, в том числе Часов Яр.

Более детально о планах врага - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче