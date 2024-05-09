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Морские силы показали видео уничтожения мины на пляже в Одесской области

Четверг 09 мая 2024 21:53
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Морские силы показали видео уничтожения мины на пляже в Одесской области Иллюстративное фото: на пляже в Одесской области уничтожили вражескую мину (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские моряки в ночь на 9 мая уничтожили морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.

Следует напомнить, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Однако при обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.

"В регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья" - напомнили в Морских силах.

Разминирование в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину более 25% территории страны было заминировано. Сейчас в Украине работают над программами по разминированию.

Так, был создан Корпус деминеров , работающий на деоккупированных территориях.

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