Морские силы показали видео уничтожения мины на пляже в Одесской области
Украинские моряки в ночь на 9 мая уничтожили морскую мину, вынесенную на побережье в Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Сегодня ночью силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье Одесской области. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
Следует напомнить, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. Однако при обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.
"В регионе продолжает действовать запрет на пребывание на непроверенных участках побережья" - напомнили в Морских силах.
Разминирование в Украине
После начала полномасштабного вторжения России в Украину более 25% территории страны было заминировано. Сейчас в Украине работают над программами по разминированию.
Так, был создан Корпус деминеров , работающий на деоккупированных территориях.
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