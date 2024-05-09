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Пентагон научился бороться с использованием оккупантами терминалов Starlink

Четверг 09 мая 2024 20:15
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Пентагон научился бороться с использованием оккупантами терминалов Starlink Архивное фото: Пентагон научился бороться с нелегальным использованием россиянами терминалов Starlink (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Представители США и компании SpaceX научились бороться с несанкционированным использованием российскими военными терминалов Starlink.

Об этом заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"США активно участвуют в работе с правительством Украины и SpaceX над противодействием незаконному использованию Россией терминалов Starlink", - сказал чиновник.

По его словам, США успешно противодействуют использованию Россией терминалов. При этом он уверен, что РФ продолжит искать способы использования Starlink и других коммерческих систем связи.

"Хотя это по-прежнему будет проблемой, я думаю, что мы осмыслили ее и нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной", - добавил он.

Терминалы продают в России

Пламб не уточнил, какая тактика, методы или процедуры используются, чтобы помешать использованию Россией терминалов связи.

Издание пишет, что терминалы Starlink все еще можно купить в России, например на площадке Ozon. Их продавцы говорят, что они работают через подписку, оформленную на имя жителей европейских стран, где технология лицензирована.

Они добавили, что связь работает не в центральной части России, а в приграничных районах с Украиной и на захваченных территориях.

В России уже фиксируют проблемы при работе Starlink

При этом на этой неделе многие пользователи жаловались на беспрецедентные проблемы с подключением.

"В Telegram один из продавцов рекомендовал перейти на более дорогой глобальный тарифный план", - пишет Bloomberg.

На этой неделе сенатор-демократ Элизабет Уоррен призвала Пентагон ограничить использование Starlink в России. Она объяснила, что это представляет серьезную угрозу национальной безопасности США и их союзников.

Что предшествовало

В начале этого года Главное управление разведки Минобороны сообщило, что российские войска используют на фронте терминалы спутниковой связи Starlink.

Позже Bloomberg писало, что терминалы Starlink продаются на чёрных рынках по всему миру. Однако еще недавно Пламб говорил, что Министерство обороны США не может вынудить SpaceX прекратить обслуживание Starlink российских захватчиков на фронте.

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