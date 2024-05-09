Зеленский рассказал, когда могут начаться фактические переговоры о вступлении в ЕС
Украина ожидает, что в июне состоится следующий этап сближения с Европейским союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины", - сказал президент.
Он отметил, что Украина и украинцы заслуживают начала фактических переговоров о вступлении. Более того, Зеленский подчеркнул, что и Евросоюзу нужен этот шаг.
"Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности", - подытожил глава государства.
Вступление Украины в ЕС
На сегодняшний день официальные лица высказывают разные мнения относительно сроков вступления Украины в ЕС. К примеру, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это может произойти уже к 2030 году.
Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова высказала свое мнение по поводу сроков вступления Украины в ЕС.
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