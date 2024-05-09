ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский рассказал, когда могут начаться фактические переговоры о вступлении в ЕС

Украина, Четверг 09 мая 2024 20:58
UA EN RU
Зеленский рассказал, когда могут начаться фактические переговоры о вступлении в ЕС Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина ожидает, что в июне состоится следующий этап сближения с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что я также говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины", - сказал президент.

Он отметил, что Украина и украинцы заслуживают начала фактических переговоров о вступлении. Более того, Зеленский подчеркнул, что и Евросоюзу нужен этот шаг.

"Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности", - подытожил глава государства.

Вступление Украины в ЕС

На сегодняшний день официальные лица высказывают разные мнения относительно сроков вступления Украины в ЕС. К примеру, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что это может произойти уже к 2030 году.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова высказала свое мнение по поводу сроков вступления Украины в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вступление в ЕС Война России против Украины
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче