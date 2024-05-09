Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время общения с журналистами.

"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал он.

По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.