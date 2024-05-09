Германия купит у США три установки HIMARS и передаст их Украине
Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время общения с журналистами.
"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал он.
По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.
"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.
HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.
Помощь Украине от Германии
Германия существенно помогает Украине в военном плане и передает Киеву артснаряды, танки и системы ПВО.
К примеру, в марте Писториус объявил о выделении Украине пакета военной помощи на более чем полмиллиарда долларов.
Однако издание Bild писало, что Украина получила меньше военной помощи, чем заявляют немецкие власти.
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