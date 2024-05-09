Пограничники с помощью дронов уничтожили шесть мотоциклов оккупантов под Бахмутом (видео)

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении в Донецкой области уничтожили шесть мотоциклов россиян. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что речь идет о работе бригады "Месть" на Бахмутском направлении. В ГПСУ уточнили, что на этом участке фронта удалось уничтожить шесть мотоциклов россиян, которые они используют для перемещения между позициями. На видео можно заметить, что для уничтожения техники использовались дроны.