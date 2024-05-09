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Пограничники с помощью дронов уничтожили шесть мотоциклов оккупантов под Бахмутом (видео)

Бахмутский район, Четверг 09 мая 2024 20:02
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Пограничники с помощью дронов уничтожили шесть мотоциклов оккупантов под Бахмутом (видео) Архивное фото: пограничники уничтожили шесть мотоциклов оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Бахмутском направлении в Донецкой области уничтожили шесть мотоциклов россиян. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что речь идет о работе бригады "Месть" на Бахмутском направлении.

В ГПСУ уточнили, что на этом участке фронта удалось уничтожить шесть мотоциклов россиян, которые они используют для перемещения между позициями.

На видео можно заметить, что для уничтожения техники использовались дроны.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что украинские воины отразили атаки россиян на левобережье Днепра и возле Константиновки в Донецкой области. Также воины поразили средство ПВО противника.

А общие потери армии врага в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 478 730 солдат.

Также командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявлял, что сегодня ночью воинам удалось уничтожить 17 вражеских дронов.

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Российская Федерация Донецкая область Бахмут Война в Украине Пограничная служба
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