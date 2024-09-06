Назначение новых министров и анонс поездки Зеленского на "Рамштайн": новости за 5 сентября

Рада назначила девять новых министров

Верховная Рада в ходе заседания рассмотрела инициативы о назначении новых министров. Она поддержала следующие кадровые перестановки:

Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии, сообщает Spiegel.

Глава государства хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией.

У и. о. мэра Чернигова проходили обыски, - источники

Полиция проводила обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако.

РБК-Украина стало известно, что дело касается незаконного выделения земли под АЗС. Согласно данным собеседников, планируется оглашение ряда подозрений.

Сырский заявил, что ВСУ остановили продвижение России в сторону Покровска

Вооруженные силы Украины остановили продвижение российской армии возле Покровска. Там Украина испытывала значительный террор от россиян, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал он.

Почему графики отключений света остались, несмотря на похолодание: объяснение Yasno

Графики отключений света в Украине продолжают действовать, несмотря на похолодание, поскольку энергетики ремонтируют поврежденные объекты, рассказал директор компании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, обстрелы энергетики продолжаются практически ежедневно.