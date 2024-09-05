Рада назначила Коваля министром аграрной политики

Верховная Рада назначила Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия. До этого он возглавлял Фонд государственного имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, решение было поддержано 251 депутатом.

Ранее Верховная Рада со второй попытки уволила Коваля с должности главы Фонда государственного имущества.

Должность министра агарной политики была вакантна с мая 2024 года после того, как уволили Николая Сольского. До этого НАБУ и САП объявили Сольскому подозрение в незаконном завладении государственной землей. Это время обязанности министра исполнял первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Виталий Коваль родился в 1981 году. Окончил Тернопольскую академию народного хозяйства. В 2004–2006 годах работал в банковской сфере. В 2006-2019 годах возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях. С сентября 2019 возглавлял Ровенскую областную государственную администрацию.

В ноябре 2023 года Верховная Рада назначила Виталия Коваля на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На этой должности он заменил Рустема Умерова, сейчас занимающего должность министра обороны.

Изменения в правительстве

На этой неделе президент Владимир Зеленский инициировал изменения в правительстве, после чего ряд министров написали заявления об отставках по собственному желанию. Рада начала голосовать за отставки 4 сентября и продолжает этот процесс 5 сентября.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 3 сентября заявил, что более 50% штатной численности Кабинета министров Украины претерпят изменения.