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У и. о. мэра Чернигова проходят обыски, - источники

Чернигов, Четверг 05 сентября 2024 11:46
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У и. о. мэра Чернигова проходят обыски, - источники Фото: обыски у и. о. мэра Чернигова Ломако проводит полиция 5 сентября (соцсети)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Полиция проводит обыски у исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако. Дело касается незаконного выделения земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, Telegram и. о. мэра Чернигова Александра Ломако, полицию Черниговской области.

Так, утром 5 сентября правоохранители пришли с обысками к исполняющему обязанности мэра Чернигова Александру Ломако.

РБК-Украина стало известно, что дело касается незаконного выделения земли под АЗС. Из источников в правоохранительных органах известно и то, что планируется оглашение ряда подозрений.

Обыски у и. о. мэра Чернигова Ломако проводит полиция 5 сентября

Что говорят в полиции

В полиции РБК-Украина подтвердили, что продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц в виде предоставления безвозмездного права застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности.

Позже в полиции Черниговской области рассказали, что правоохранители разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной общины города, чем нанесен ущерб в значительных размерах.

"Должностные лица без проведения аукциона, как предусматривает закон, предоставили обществу бесплатное право застройки (суперфицию) земельного участка коммунальной собственности. На этом земельном участке в дальнейшем построили АЗС", - отметили правоохранители.

Сейчас в рамках указанного уголовного производства полицейские проводят ряд санкционированных обысков в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и в местах проживания его руководителей. После проведения процессуальных действий и анализа полученной информации будут приниматься процессуальные решения.

Реакция Ломако

Также обыски подтвердил и сам Ломако. В своем Telegram, он написал, что обыскивают его кабинет и остальные помещения городского совета.

Не первые обыски у Ломако

У и.о. мэра Чернигова Александра Ломако проводятся обыски не впервые. Ранее, в октябре 2023 года обыски у Ломако проводило ГБР.

Позже выяснилось, что обыски у исполняющего обязанности городского головы Чернигова Александра Ломако проходили совместно с СБУ. Тогда они были связаны с проверкой законности его выезда за границу в мае прошлого года.

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Министерство внутренних дел Украины
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