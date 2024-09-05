Рада проголосовала за назначение нового главы Минкульта: что о нем известно

Сегодня, 5 сентября, Верховная Рада проголосовала за назначение Николая Точицкого на должность министра культуры и стратегических коммуникаций. Решение поддержали 252 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Зализняка.

Фото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Точицком

Родился 22 сентября 1967 года в Винницкой области. Учился в:

Киевском государственном университете имени Тараса Григорьевича Шевченко на переводчика французского и английского языков;

Институте международных отношений Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко на юриста-международника;

Женевском центре политики безопасности.

С 1993 по 1995-й был атташе, а также третьим секретарем Управления контроля над вооружениями и разоружения Министерства иностранных дел (МИД) Украины, а с 1995 по 1998-й - третьим и вторым секретарем посольства Украины в Королевстве Бельгия.

С 1998 по 2016 также занимал должности:

первого секретаря отдела ядерного разоружения и ограничения стратегических вооружений Управления контроля на вооружениями и научно-технического сотрудничества МИД Украины;

первого секретаря отдела ОБСЕ и Совета Европы Управления европейской интеграции МИД Украины.

советника постоянного представительства Украины при Совете Европы;

первого заместителя и директора Кабинета министров иностранных дел;

начальника управления консульской службы МИД Украины.

генерального консула Украины в Сан-Франциско;

первого заместителя и руководителя Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Украины.

постоянного представителя Украины при Совете Европы;

чрезвычайного посла Украины в Королевстве Бельгия;

представителя Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.

С 2017 по 2021-й Точицкий был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Люксембурге, а с 15 апреля 2024-го занимал должность заместителя главы Офиса президента.

Кадровые перестановки в Кабинете министров и Офисе президента

Вчера, 4 сентября, во время голосований украинский парламент поддержал решение об увольнениях:

Решение об отставке Ирины Верещук, а также Виталия Коваля пока были провалены. В частности, увольнения ожидает и действующий глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба.