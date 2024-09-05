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Бедного назначили министром молодежи и спорта

Киев, Четверг 05 сентября 2024 15:57
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Бедного назначили министром молодежи и спорта Фото: Матвей Бедный (facebook.com minmolodsport)
Автор: Наталья Юрченко

Матвей Бедный официально возглавил Министерство молодежи и спорта Украины. До этого он был временно исполняющим обязанности министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За назначение Бедного проголосовало 239 народных депутатов.

Бедного назначили министром молодежи и спорта

Фото: Рада назначила главу Минспорта (t.me/yzheleznyak)

Стоит добавить, что назначение Матвея Бедного было ожидаемым, поскольку он с ноября 2023 временно исполнял обязанности министра молодежи и спорта Украины. Сегодня Бедный официально возглавил ведомство.

Где до этого работал Бедный

Матвей Бедный родился в Киеве в 1979 году. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Национальный торгово-экономический университет, академию управления персоналом и Национальную академию государственного управления при президенте.

Бедный работал в спортивной сфере, сначала на должности тренера, а затем в руководящих должностях. На работу в Министерство молодежи и спорта попал в 2016 году. Он являлся главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта. С 2016 по 2020 год Бедный возглавлял департамент физической культуры и неолимпийских видов спорта.

В июле 2020 года его назначили на должность заместителя министра молодежи и спорта Украины, а 9 ноября 2023 - временно исполняющим обязанности министра.

В должности главы Минспорта он заменил Вадима Гутцайта.

Изменения в министерствах

Сентябрь в Украине начался с кадровых ротаций в Кабинете министров. С должностей уволили ряд министров, в том числе главу Минстратегпрома, министра иностранных дел, глав Минюста и Минприроды, вице-премьера по евроинтеграции и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Некоторые министерства уже получили новых руководителей, другие ведомства будут реорганизованы.

Детальнее об изменениях в правительстве и почему решили оставить премьер-министра - в материале РБК-Украина.

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