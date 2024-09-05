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Калмыкову назначили министром по делам ветеранов

Киев, Четверг 05 сентября 2024 16:31
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Калмыкову назначили министром по делам ветеранов Фото: Наталья Калмыкова (Facebook-страница Калмыковой)
Автор: Иван Носальский

Наталья Калмыкова стала министром по делам ветеранов Украины. Соответствующую инициативу поддержала Верховная Рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил Железняк, за назначение Калмыковой проголосовали 256 парламентариев.

Калмыкову назначили министром по делам ветерановФото: результаты голосования (t.me/yzheleznyak)

Что известно о Калмыковой

Наталья Калмыкова родилась 4 февраля 1982 года в Виннице.

Она училась в бизнес-школе MIM-Kyiv, а также завершила программу Fulbright Research and Development у Университете в американском городе Буффало.

  • В 2005 году стала врачом-интерном Городской больницы скорой медицинской помощи в Виннице.
  • С 2007 по 2017 гг. - работала консультантом в фирмах "Алкон Фармасьютикалс Лтд" и ЧП "Дельта Медикел".
  • С 2018 по 2021 год - менеджер Благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Повернись живим".
  • В 2021 году работала советником по гендерным вопросам Командования Сухопутных войск ВСУ.
  • 2022 по 2023 гг. - исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.
  • 27 сентября 2023 года - была назначена заместительницей министра обороны Украины по социальному развитию.

Напомним, на этой неделе в Украине уволили большое количество министров.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это объясняется необходимостью усилить некоторые направления в правительстве, поскольку осень будет очень важной.

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