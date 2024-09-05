Рада назначила нового главу МИД вместо Кулебы
Верховная Рада сегодня, 5 сентября, назначила министра иностранных дел Украины. Им стал Андрей Сибига.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За соответствующее решение проголосовали 258 парламентариев.
t.me/yzheleznyak
РБК-Украина сообщало, что бывший глава МИД Дмитрий Кулеба 4 сентября написал заявление об отставке. Однако в тот день Рада решила отложить увольнение Кулебы.
Уже сегодня парламент проголосовал за увольнение Дмитрия Кулебы с поста главы МИД.
Что известно об Андрее Сибиге
Сибига родился 1 января 1975 года в г. Зборив Тернопольской области.
Получил образование в Львовском государственном университете им. И.Франка. Учился по специальности - специалист по международным отношениям, переводчик английского языка. Позже окончил это же учебное заведение по другой специальности. А именно - "правоведение", юрист.
Начал свою трудовую деятельность в 1997 году в должности второго секретаря отдела государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления МИД Украины.
Работал в посольстве Украины в Польше и Турции. Кроме того, являлся первым секретарем отдела правового и гуманитарного сотрудничества Управления европейской интеграции МИД Украины.
Начиная с 2021 по 2024 год занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Занимался вопросами наружной политики и развития стратегического партнерства.
А уже в этом году Сибига был назначен первым заместителем министра иностранных дел Украины.
Мы также сообщали, что, согласно данным собственных источников РБК-Украина, бывший глава МИД Дмитрий Кулеба может возглавить одно из важных посольств. Вероятно, это будет Брюссель - где, кроме представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге.
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