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Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel

Берлин, Четверг 05 сентября 2024 10:11
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Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, Зеленского в пятницу, 6 сентября, ожидаются встречи "Рамштайна" в Германии.

Президент Украины хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. В частности, о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

"В Берлине рассказали, что Зеленский своим визитом на встречу министров обороны государств, поддерживающих Украину, хотел эффектно описать всю серьезность ситуации", - отмечает немецкое издание.

Журналисты также подчеркивают, что визит Зеленского сделает заседание более политическим.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии. Там также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне вечером он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который перед этим посещал США.

Издание добавляет, что Умеров с Писториусом сосредоточатся на вопросе, сможет ли Германия собрать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на бюджетную ситуацию.

Заседания "Рамштайна"

Напомним, в начале полномасштабной войны западные партнеры Украины создали Контактную группу по обороне Украины. В нее входят более 50 стран, возглавляю группу США.

Первое заседание состоялось на американской военной базе "Рамштайн" в Германии, поэтому и получило одноименное название. Министры обороны и военные Украины и стран-союзников регулярно собираются онлайн или в очном формате для обсуждения помощи Украине.

Как ранее сообщалось, следующее заседание "Рамштайна" пройдет 6 сентября.

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Владимир Зеленский Военная помощь Встреча Рамштайн
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Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
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