Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отмечает издание, Зеленского в пятницу, 6 сентября, ожидаются встречи "Рамштайна" в Германии.

Президент Украины хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. В частности, о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

" В Берлине рассказали, что Зеленский своим визитом на встречу министров обороны государств, поддерживающих Украину, хотел эффектно описать всю серьезность ситуации", - отмечает немецкое издание.

Журналисты также подчеркивают, что визит Зеленского сделает заседание более политическим.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе "Рамштайн" в Германии. Там также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне вечером он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который перед этим посещал США.