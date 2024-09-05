Алексей Кулеба возглавил Минвосстановления

Верховная Рада назначила вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины. Им стал Алексей Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка.

За соответствующее решение проголосовали 240 парламентариев.

Кулеба возглавит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, к которому также планируют присоединить Минреинтеграции. Но позже его планируют разделить на Минрегионов и Мининфраструктуры.

Как голосовали нардепы

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 167

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 11

"Платформа за жизнь и мир" - 17

"За майбутне" - 8

"Голос" - 1

"Довира" - 16

"Восстановление Украины" - 14

Внефракционные - 6

Фото: результаты голосования в Раде за назначение Алексея Кулебы вице-премьером по восстановлению (t.me/yzheleznyak)

Что известно об Алексее Кулебе

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году после окончания Киевского национального экономического университета получил диплом магистра по международной экономике. В 2005-2008 учился в аспирантуре Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Является кандидатом наук по государственному управлению. Женат, имеет двух дочерей

Работал в должности менеджера Коммунального предприятия Киевского областного совета "Киев - медиа". Позже стал старшим преподавателем кафедры организации самоуправления ПАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом". Был директором ООО "Аспер Эстейр", а также работал преподавателем правоведения в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.

Также Кулеба был помощником депутата Киевского городского совета на общественных началах, а в 2016-2017 годах советником генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

В ноябре 2019 Кулебу назначили директором Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского городского совета, а в 2021-м - заместителем главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.