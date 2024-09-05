Почему графики отключений света остались, несмотря на похолодание: объяснение Yasno
Графики отключений света в Украине продолжают действовать, несмотря на похолодание, поскольку энергетики ремонтируют поврежденные объекты. Обстрелы энергетики продолжаются практически ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
Он обратил внимание, что украинцы последнее время часто задаются вопросом, почему графики отключений света остаются даже при условии похолодания.
"Следует начать с того, что энергетика обстреливается почти каждый день. Не только 26 или 27 августа были попытки врага разбить нашу систему. Сейчас по существу происходит смена рельсов на ходу поезда", - отметил Коваленко.
По его словам, в таких условиях очень сложно прогнозировать, поэтому "Укрэнерго" достаточно часто корректирует свой план и при необходимости вводит экстренные отключения. Более того, энергетики могут самостоятельно отключать некоторые линии и подстанции.
"Зачем это? Чтобы уберечь систему от чрезмерных перегрузок. Будет ли так постоянно? Нет, это экстренные временные меры. Благодаря им действительно делается так, чтобы часов со светом у нас становилось больше", - объяснил Коваленко.
Что предшествовало
Напомним, в Украине после массированного обстрела 26 августа каждый день действуют графики отключений света.
С того времени ограничения электроснабжения стали менее жесткими. В частности, сегодня, 5 сентября, одновременно отключают только одну очередь.
При этом Центр противодействия дезинформации предупредил, что по оптимистическому сценарию зимой в среднем света не будет около 12 часов в сутки.
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